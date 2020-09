Mobiele stadsbatterij levert stroom op bouwwerf Vandenbussche Anthony Statius

12 september 2020

09u23 0 Aalter Voor het eerst in ons land werd een mobiele stadsbatterij geïnstalleerd en getest op een bouwwerf. De batterij is een duurzaam alternatief voor dieselgeneratoren en werd ontwikkeld door Near Grid Solutions. Bouwonderneming Vandenbussche uit Aalter kreeg de eer om de batterij voor het eerst te gebruiken op een bouwwerf in Steken.

Op één jaar tijd ontwikkelden en installeerden Near Grid Solutions uit Lokeren en Vandenbussche uit Aalter de mobiele stadsbatterij MGES (Mobiel Groen Energie Systeem). In juni vorig jaar werden de eerste metingen gedaan op één van de grote bouwwerven van Vandenbussche en daarna ging Near Grid Solutions aan de slag met de ontwikkeling van de mobiele stadsbatterij. In mei 2020 werd de eerste mobiele stadsbatterij op de werf in Stekene geïnstalleerd en uitvoerig getest.

“De mobiele stadsbatterij kan stroom voorzien voor bronbemalingen, drie torenkranen, werfketen en meerdere werfkasten”, legt CEO Kristof Defruyt uit. “De batterij zorgt voor een schone, veilige, stille en zekere stroom op de werf. Dit zal bijdragen aan het klimaat, het welzijn van de medewerkers en onderaannemers en de buurt. In de toekomst willen we met Vandenbussche investeren in meerdere batterijen om zo bij te dragen aan het milieu.”