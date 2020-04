Mireille fleurt buurt op met stoeptekeningen en doet ‘luchttoast’ op het terras Joeri Seymortier

14 april 2020

11u18 0 Aalter Mireille Heindryckx uit de Teerlingstraat in Aalter fleurt de buurt op met stoeptekeningen, en organiseert voortaan op zondag een ‘luchttoast’ met de buren.

Het ziet er naar uit dat we nog een tijdje in ons kot moeten blijven, en daar heeft Mireille Heindryckx iets op gevonden. “Ik woon in een appartement en had zondag alle buren een brief in de bus gestoken”, zegt Mireille. “Het voorstel was om tegen 11 uur op het balkon te komen met een glas, en dan allemaal op veilige afstand een luchttoast te doen naar mekaar. We hebben ook samen gezongen. Zo leuk dat we dit wellicht elke zondag zullen herhalen. Misschien ook een goed idee voor andere appartementsblokken om dat ook te organiseren. Mijn man en ik hebben ook stoeptekeningen gemaakt om de buurt wat op te vrolijken. Natuurlijk hebben we ook de boodschap ‘blijf in uw kot’ in onze tekeningen verwerkt.”