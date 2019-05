Minister Pieter De Crem (CD&V) gaat stemmen met heel het gezin Joeri Seymortier

26 mei 2019

12u19 14 Aalter Minister Pieter De Crem (CD&V) heeft om 11.30 uur zijn stem uitgebracht in het Sportpark van Aalter.

De Crem kwam traditiegetrouw met het hele gezin stemmen. Echtgenote Caroline Bergez en de kinderen Constantijn, Alicia en Victoria liepen mee voorop. “De laatste weken van de campagne zijn echt goed verlopen”, zegt Pieter De Crem. “We geloven er in dat we in Oost-Vlaanderen een zetel kunnen winnen.”

De Crem haalde tijdens de vorige nationale verkiezingen 47.036 voorkeurstemmen. Nu hij minister van Binnenlandse Zaken is, en niet meer uit het nieuws weg te branden is, duikt De Crem voor het eerst sinds lang weer op in de populariteitslijsten van de Vlaamse politici. Benieuwd of hij die populariteit ook kan verzilveren in extra stemmen.

Los van de uitslag, blijft het ook de vraag wat De Crem met zijn stemmen gaat doen. Hij blijft verkondigen zo snel als mogelijk weer burgemeester van Aalter te willen worden. Of hij nationaal dan uitgespeeld is, blijft afwachten.