Milieuvriendelijk verhuizen? Vervaet Verhuis koopt verhuiswagens op aardgas Joeri Seymortier

03 juni 2019

09u31 0 Aalter Vervaet Verhuis uit Aalter heeft drie nieuwe verhuiswagens gekocht, en koos bewust voor vrachtwagens op aardgas.

Vervaet Verhuis, gespecialiseerd in bedrijfsverhuis, draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. “We rijden al met Euro 6 vrachtwagens”, zegt commercieel directeur Kurt Van Synghel. “Maar nu gaan we nog een stap verder en zijn we op de kar gesprongen van de Scania op CNG. We komen als verhuizers vaak in de binnenstad en dan is een milieuvriendelijk voertuig belangrijk. De Scania CNG-vrachtwagen stoot minder CO2 uit en nauwelijks fijn stof. Bovendien is hij ook stiller dan andere vrachtwagens. Onze vrachtwagens leggen jaarlijks tussen de 40.000 en de 60.000 kilometer af. Met deze aankopen hebben we nu een wagenpark van achttien voertuigen.”