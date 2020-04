Mila en Mathias uit Aalter woensdagavond in Blind Gekocht op Vier Joeri Seymortier

18u13 0 Aalter Fans van Blind Gekocht op Vier krijgen woensdagavond 8 april een huizenjacht in Aalter te zien, in de nieuwe aflevering op Vier.

Dina Tersago was de voorbije maanden al in enkele restaurants op de Markt in Aalter gespot. Dat blijkt nu dus voor de opnames van Blind Gekocht geweest te zijn. Mila en Mathias wonen samen in een appartement in Aalter, maar dat blijkt al een tijdje te klein om met twee comfortabel in te leven. “Ze zijn al twee jaar intensief op zoek naar de ideale woning, maar de huizen verdwijnen sneller van de markt dan zij durven beslissen”, klinkt het bij Vier. “Bart en Béa krijgen 300.000 euro om deze eeuwige twijfelaars uit hun lijden te verlossen. Ze willen wel koste wat het kost in Aalter blijven wonen, dichtbij hun vrienden en vooral niet naast een grote, drukke baan. Er is maar één probleem: er komen zo goed als geen huizen op de markt in die kleine zoekregio.”