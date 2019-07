Mieke Vertriest: “Middenstand Aalter heeft nood aan centrummanager” Joeri Seymortier

19 juli 2019

09u49 7 Aalter Aalter heeft nood aan een centrummanager, om het winkelen en ondernemen in Aalter te ondersteunen en promoten. Dat vindt onafhankelijk raadslid Mieke Vertriest.

“We hebben in Aalter echt nood aan een centrummanager of zelfs een winkelmanagementteam, dat zich kan buigen over de uitdagingen van lokale handelaars in het centrum en de deelgemeenten”, zegt Mieke Vertriest. “Bij de organisatie van de voorbije avondmarkt bleek nogmaals dat het niet gemakkelijk is om handelaars te laten samenwerken. In andere steden en gemeenten heeft een centrummanager zijn nut bewezen. Het is een weerkerende vraag, maar de gemeente Aalter gaat daar niet echt op in. Hoogtijd om dat nu wel te doen.”

Schepen van Lokale Economie Philippe Verleyen (CD&V) zegt dat de mogelijkheid van een centrummanager besproken wordt bij de opmaak van het meerjarenplan. “Alle mogelijkheden worden momenteel onderzocht, in het kader van de opmaak van ons meerjarenplan”, zegt schepen Verleyen. “In veel gemeenten staat wel een serieuze belasting tegenover de komst van een centrummanager. Dat is vaak nodig om zo’n centrummanager te kunnen betalen. Als gemeente moeten wij een kader scheppen, maar ondernemen moeten de handelaars nog altijd zelf doen. We zijn nu volop bezig om het centrum van Aalter te vernieuwen. In het najaar zijn die werken helemaal klaar, en dat moet ongetwijfeld een nieuwe boost geven aan ons centrum.”