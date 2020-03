Mieke Schauvliege wil parkings aan bossen weer open: “Laat mensen optimaal van de natuur genieten” Joeri Seymortier

12u16 0 Aalter Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege (Groen) uit Aalter roept de gemeente op om de parkings aan bossen zoals het Hooggoed weer te openen.

In Aalter in het bos gaan wandelen kan in deze coronatijden nog altijd, maar je moet wel te voet of met de fiets naar het bos komen. De parkings aan de bossen zijn gesloten, dus met de wagen naar het bos rijden om daar dan een natuurwandeling te maken, is niet toegelaten. “De politie interpreteert dat een bezoek aan een natuurgebied een ‘onnodige verplaatsing’ is, en je die dus niet met de auto mag doen”, zegt Mieke Schauvliege. “De bezoekersdruk in onze natuur- en bosgebieden is momenteel groot. Mensen hebben nu nood aan een wandeling in het groen. Laat hen dit maximaal doen. En roep hen op om te voet of met de fiets te komen. Stimuleer hen. Probeer eventueel ook privéboseigenaars op te roepen om ook hun bos open te stellen zodat het nog makkelijker wordt om te voet of met de fiets een bos te bereiken. Ook mensen die wat moeilijker te been zijn, willen graag even een frisse neus opsnuiven. En vaak is en wandelen richting bos en wandelen in het bos, dan te inspannend. Indien de ‘social distance’ gerespecteerd wordt is er geen enkel gevaar voor besmettingen. De druk op de mensen in deze coronatijd zal alleen maar groter worden. Laten we ons vooral focussen op het respecteren van de afstandsregels. Maar ontzeg de mensen een bezoek aan een natuurgebied niet. Integendeel, versterk de kansen om van zon, natuur en bos te genieten. Dit is cruciaal voor onze mentale gezondheid.”