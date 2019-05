Mieke Schauvliege (46) uit Aalter naar Vlaams parlement: “Blij, maar de globale verkiezingsuitslag doet pijn” Joeri Seymortier

27 mei 2019

09u59 0 Aalter Mieke Schauvliege (46) uit Aalter mag voor Groen naar het Vlaams parlement. Op 18 juni zal ze haar eed afleggen.

Mieke Schauvliege is gemeenteraadslid in de oppositie in Aalter, en werkt als directeur bij de groendienst van Gent. Die job gaat ze opgeven, en in ruil zal ze elke dag met de trein richting Brussel sporen. In de gemeenteraad van Aalter blijft Schauvliege gewoon gemeenteraadslid. Met 13.109 voorkeurstemmen, scoorde de Aalterse politica zeer sterk.

“Ik ben heel erg tevreden met mijn persoonlijke uitslag, en ben klaar om mijn werk in Brussel te doen”, reageert Mieke Schauvliege. “Dit is voor mij een beloning van twintig jaar hard politiek werk. Blijkbaar ben ik bij de mensen betrouwbaar en integer overgekomen, en dat heeft gewerkt. Ik ben blij met mijn uitslag, maar heel triest als ik zie wat in de rest van Vlaanderen gebeurd is. ‘Black is back’. De kiezer heeft een duidelijk signaal gegeven, maar het wordt niet gemakkelijk om met deze uitslag voor verbinding en voor een sociaal Vlaanderen te gaan.”

Dat Groen niet de grote groei kent die voorspeld werd, wordt door Schauvliege genuanceerd. “Waar Groen bestuurt, scoort Groen echt goed. In Gent hebben we twintig procent. Ook dat is een duidelijk signaal”, klinkt het.