Memorial Bjorg Lambrecht moet tweede keer uitgesteld worden Joeri Seymortier

05 augustus 2020

08u33 0 Aalter De eerste editie van de Memorial Bjorg Lambrecht in zijn thuishaven Aalter en Knesselare moet voor de tweede keer uitgesteld worden door corona.

Vandaag, woensdag 5 augustus, is het precies een jaar geleden dat Bjorg Lambrecht om het leven kwam door een zware val in de Ronde van Polen. Familie en fanclub houden vandaag een intieme herdenking, weg van alle camera’s. In maart van dit jaar zou de eerste Memorial Bjorg Lambrecht gereden worden in Aalter en Knesselare. Door corona kon dat toen niet, en werd eind augustus een nieuwe datum geprikt. Maar ook die blijkt nu niet haalbaar.

“In samenspraak met vader Kurt Lambrecht hebben we een moeilijke beslissing moeten nemen rond de Memorials die gepland waren eind augustus”, zegt Nico Bouché. “We hebben alle respect voor de maatregelen die de gemeente Aalter oplegt, maar daardoor kunnen we niet anders dan de Memorials in augustus niet te laten doorgaan. We hopen op een alternatief later op het jaar. Hiervoor moeten we wel nog contact hebben met de Wielerbond om te kijken of we effectief nog een wedstrijd kunnen organiseren. Het is dus voor de tweede keer een afstel, maar opnieuw gaan we proberen om Bjorg alsnog met een wedstrijd te kunnen eren. Hopelijk derde keer, goede keer.”