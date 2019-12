Meezingen op Aalter Promt 2020? Dat kan in het pop-upkoor Joeri Seymortier

10u02 0 Aalter Muzikaalter is volop bezig met de voorbereidingen voor het concert Aalter Promt 2020. Ook jij kan het podium op in een pop-upkoor.

Aalter Promt 2020 wordt gehouden op 17 en 18 april. “Voor die gelegenheid organiseren we opnieuw een pop-upkoor, dat samen met het koor Amuze kleur zal geven aan het concert”, zegt voorzitter Rudy Slabbinck. “Het koor staat deze keer onder de leiding van Rachel Perfecto. Zij is dirigent, musicoloog en beiaardier. Wie wil meezingen in het pop-upkoor moet dat snel laten weten.”

Op donderdag 9 januari om 20 uur wordt een kennismakingsrepetitie gehouden. Wie interesse heeft, stuurt een mail naar informatie@muzikaalter.be.