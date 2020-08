Meetjesland wordt één groot zonnedak: 9 gemeenten leggen zonnepanelen op 71 openbare gebouwen (en jij kan mee investeren) Joeri Seymortier

21 augustus 2020

14u59 9 Aalter Het Meetjesland lijkt één groot zonnedak te worden nu negen gemeenten samen met Veneco de handen in mekaar slaan om massaal zonnepanelen te leggen op openbare gebouwen. Er komen dit jaar nog panelen op maar liefst 71 gemeentehuizen, scholen, sporthallen en bibliotheken. Binnenkort krijgen de inwoners van de gemeenten de kans om mee te investeren in het project, en dus ook een deel van de winst op te strijken.

Veneco kreeg de gemeenten Aalter, Assenede, De Pinte, Eeklo, Kaprijke, Lievegem, Wachtebeke, Zelzate en Zulte warm om mee te stappen in het project. Maldegem en Evergem toonden interesse, maar stapten uiteindelijk niet in.

“De gemeenten worden volledig ontzorgd en wij zorgen voor alles”, zegt directeur Sofie Vandelannoote van Veneco. “In de negen gemeenten gaan we nog voor het einde van het jaar zonnepanelen leggen op 71 openbare gebouwen. Daarvan zijn er zeven scholen, acht sporthallen, zes bibliotheken, vijf gemeentehuizen, tien kinderopvangen, drie lokale dienstencentra en een woonzorgcentrum. De gemeenten zullen met dit project samen 170.000 euro energiekosten per jaar besparen. Ze kunnen kiezen om dat geld op te vragen, maar kunnen het ook sparen voor zogenaamde meerwaardeprojecten, die verder in het klimaat investeren. Met het gespaarde geld zullen de gemeenten dus opnieuw investeringen kunnen doen voor een beter klimaat. We winnen dus twee keer.”

Aalter koploper

Het project werd vrijdag in Aalter op gang geschoten, omdat de gemeente met 17 openbare gebouwen de koploper wordt. Er liggen nu al nieuwe zonnepanelen op de feestzaal van Bellem, en daar komen nog zestien andere gebouwen bij. “De zonnepanelen op al onze daken, zullen in Aalter voor stroom zorgen die gelijk staat aan het verbruik van 200 gezinnen”, zegt schepen Kris Ally (CD&V). “Het geld dat we besparen met de lagere energiefactuur zullen we in Aalter alvast herinvesteren in klimaatprojecten. We gaan met dat geld onder andere het dak van de voetbalkantine van Bellem renoveren, en ook de middenspanningscabine aan het Sportpark van Aalter wordt aangepakt.”

Jij kan mee investeren

Om de burger optimaal bij het project te betrekken, zullen de inwoners van de negen gemeenten binnenkort mee kunnen investeren in de zonnepanelen. Elke gemeente heeft voor de burgercoöperatie een eigen partner, zoals Energent, Volterra of Stroomvloed. “De gemeenten zullen zelf een communicatie opstarten en uitleggen hoe de inwoners van hun gemeente kunnen participeren in het project”, zegt Annekatrien Beckers van Veneco. “De burger zal een bepaald aantal aandelen kunnen kopen, en zo dus het geld samen krijgen voor de zonnepanelen. Elk jaar krijgt de burger dan ook een deel van de winst. Hoeveel dat is, staat natuurlijk nooit vast. Maar in andere projecten schommelt dat snel rond de drie procent opbrengst”, zegt Annekatrien Beckers nog.