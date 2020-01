Meer overlijdens dan geboortes, maar toch blijft Aalter groeien: Anna, Alix en Mattis populairste babynamen Joeri Seymortier

13 januari 2020

09u37 0 Aalter Aalter blijft groeien en telde op 1 januari precies 29.100 inwoners. Dat zijn er 190 meer dan een jaar voordien.

De fusiegemeente Aalter blijft groeien. “Het aantal inwoners stijgt nu al voor het dertiende jaar op rij”, zegt schepen Dirk De Smul (CD&V). “De 30.000 inwoners komen in zicht. In 2019 verwelkomden we in onze fusiegemeente 230 borelingen. Het gaat om 125 jongens en 105 meisjes. De Aalterse mama’s bevallen nog altijd het meest in de materniteiten in Gent. In Gent kwamen 82 baby’s op de wereld, in Brugge 38 en in Tielt en Deinze 35. Dan volgen Eeklo (34), Knokke-Heist (3), Veurne (1), Oostende (1) en Waregem (1).”

Anna en Alix of Alixe zijn de populairste meisjesnamen. Er werden telkens vier meisjes met die naam geboren. Dan komen Elena, Ellie en Zoë. Bij de jongens is Mattis, Mathis, Matisse of Matiz de meest gekozen naam. Ook goed voor vier stoere kerels. Arthur, Cyriel of Cyril, Jules, Liam, Luca, Lucas en Viktor vallen ook in de smaak.

315 overlijdens

Naast de geboortes zijn er natuurlijk ook overlijdens. “In 2019 moesten we afscheid nemen van 315 Aalternaren”, zegt Dirk De Smul. “Bij de mannen waren er 161 overlijdens, bij de vrouwen 154. Als we het aantal geboortes vergelijken met het aantal overlijdens noteren we een negatieve natuurlijke aangroei. Er zijn dus meer mensen gestorven dan geboren in Aalter. Een daling van 85 inwoners. Dat we met steeds meer Aalternaren zijn, heeft alles te maken met de vele verhuizingen richting onze gemeente. Maar liefst 275 mensen kwamen zich vorig jaar hier settelen. Duidelijk een teken dat we nog altijd een heel aantrekkelijke gemeente zijn.”

Aalter-centrum is en blijft de grootste kern met 12.368 inwoners. Poeke blijft het kleinste dorp van de fusiegemeente met 546 inwoners.