Meer dan ooit in coronatijden: Aalter zet in op huiswerkbegeleiding voor kansarme gezinnen Joeri Seymortier

15 april 2020

10u57 0 Aalter Aalter zet ook in deze coronatijden de katrolwerking verder. Dat is huiswerkbegeleiding in kansarme gezinnen.

Door de coronacrisis moet het onderwijs ook na de paasvakantie nog even van thuis gebeuren. Vooral in kansarme gezinnen gaat dat vaak niet vanzelf, en daarom zet de gemeente Aalter samen met het OCMW de katrolwerking bewust verder. “Zeker met thuisonderwijs is ondersteuning in kansarme gezinnen belangrijk”, zegt schepen van Onderwijs Kristof De Blaere (CD&V) “Natuurlijk wordt hier optimaal rekening gehouden met de opgelegde maatregelen en staat de social distancing voorop. Ook onze armoedecoördinator biedt hierin ondersteuning en helpt onder andere kinderen zonder computer of laptop.”

5 procent naar school

Voor de paasvakantie was er in de scholen van Aalter een gemiddelde aanwezigheid van vijf procent van de kinderen. Ook tijdens de paasvakantie is er noodopvang, maar nu ligt de bezettingsgraad nog een pak lager. “De gemeente voorziet opvang in ons buitenschoolse opvang tussen 7 en 10.30 uur, en in namiddag van 15 tot 18.30 uur”, zegt schepen De Blaere. “Tussen 10.30 uur en 15 uur worden kinderen onder begeleiding naar school gebracht en opgehaald. Alle BKO’s zijn open om kinderen zo weinig mogelijk met elkaar te vermengen, en zoveel mogelijk binnen dezelfde bubbel te blijven.”

Creatieve filmpjes

De Academie voor Muziek, Woord en Dans van Aalter geeft de leerlingen via digitale weg ondersteuning. “Er zijn al heel wat filmpjes te zien van oefende leerlingen op de Facebookpagina van onze Academie”, zegt Kristof De Blaere nog.