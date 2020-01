Meer dan 800 lopers verwacht op Running Center Bostrail Anthony Statius

16 januari 2020

10u02 0 Aalter De vzw Marathon and More Belgium organiseert op zaterdag 18 januari de zesde editie van de Running Center Bostrail Aalter. Met zo’n 800 verwachte deelnemers, is het een van de grootste loopevenementen van het Meetjesland.

De Running Center Bostrail trekt jaarlijks heel wat lopers naar Aalter. De verschillende pittoreske bossen tussen Aalter en Beernem en een culinair gerecht voor iedere deelnemers blijven de aantrekkingspolen van deze trail.

“Het parcours tussen Aalter en Beernem werd grondig hertekend”, zegt medeorganisator Joeri Schepers. “Nieuw dit jaar zijn de Blauwhuisbossen en ook in de Gulke Putten is een groot nieuw stuk opgenomen in het parcours. Samen met her en der wat nieuwe dreefjes zorgt dit er voor dat lopers die hier reeds deelnamen opnieuw kunnen komen genieten van een ongekend stukje natuur. Want deze bostrail gaat eerder over genieten dan over competitie en wedstrijd.”

Inschrijven kan nog tot zaterdagochtend 10 uur ter plaats aan de Lindestraat in Aalter. Er zijn afstanden van 10, 24 en 45 kilometer.