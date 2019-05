Maxi-Showteam van Time2Dance is ‘best trends dance team 2019’ Joeri Seymortier

30 mei 2019

10u58 9 Aalter Het Maxi-Showteam van Time2Dance uit Aalter mag zich het beste showteam van het jaar noemen.

De dansers onder leiding van Djemma Seys en Marjoke De Rycke haalde dit dansjaar in alle wedstrijden telkens de eerste plaats. Hun knappe dansprestatie werd bekroond met de selectie voor ‘The Best Showteams Finale’ in de Topsporthal in Gent. Een unicum in het bestaan van de Aalterse club. “Ook daar hebben de dansers van het Maxi-Showteam het beste van zichzelf gegeven, en wonnen ze opnieuw”, klinkt het. “Na een spannende finale mochten we de titel ‘The best trends dance team 2019’ mee naar huis nemen.