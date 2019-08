Massaal afscheid Bjorg Lambrecht: “Bomvol dorpsplein, maar het was beter voor een kampioenenhulde geweest” Dorp Knesselare zoals verwacht te klein voor uitvaart wielerheld Joeri Seymortier

13 augustus 2019

14u59 24 Aalter Knesselare heeft massaal afscheid genomen van wielrenner en dorpsgenoot Bjorg Lambrecht (22), die vorige week overleed na een val in de Ronde van Polen. Het dorp werd verkeersvrij gemaakt, en dat bleek ook nodig. De rouwenden stonden niet alleen op het plein, maar zelfs op de rijweg er rond. “Salut, kampioen. Salut, toekomstige kampioen”, neemt papa Kurt Lambrecht afscheid.

Het dorp van Knesselare was zoals verwacht te klein voor de uitvaart van dorpsheld Bjorg Lambrecht. Al om 8 uur waren de eerste fans aan de Sint-Willibroduskerk. In de zijbeuken was er plaats voor de fans, de middenbeuken waren voorbehouden voor familie en genodigden. Goed voor ruim 500 zitplaatsen. Buiten volgden zowat 1.500 anderen de plechtigheid. Toen de lijkwagen met de kist van Bjorg kwam aangereden werd het muisstil in het dorp. Ook tijdens de plechtigheid bleef het in de mensenmassa indrukwekkend stil. Koppeltjes pakten elkaar stevig vast, vrienden legden een arm om de schouder, zonnebrillen moesten de tranen verbergen.

“Dit is een week later nog altijd niet te vatten”, zei een dorpsgenoot die stond de staren naar de tientallen witte rouwkransen die buiten aan de kerk lagen. “Bjorg is er vet mee, met al zijn bloemen. Hij had ze beter de komende jaren op het erepodium gekregen, na de vele koersen die hij nog zou winnen. Je moet ons dorp hier eens zien. Een bomvol plein voor Bjorg. Maar het was beter voor een kampioenenhulde geweest.”

“Hobby kwijt”

Ook het terras van Brasserie De Swaene op de hoek van het dorpsplein, zat al van ’s ochtends vroeg vol. “We wisten dat het hier een overrompeling zou zijn, maar we hadden het gevoel dat we hier vandaag toch ook moesten zijn”, zegt supporter Lieve. “We kennen de ouders en grootouders van Bjorg, en volgen hem eigenlijk al van zijn eerste koersen. De laatste maanden werd het steeds leuker, omdat hij steeds beter ging rijden. Elke ochtend zochten we in ‘Het Laatste Nieuws’ naar de uitslagen van zijn koersen. Als zijn wedstrijd op televisie was, wilden we geen minuut missen. Ik moet nu geen koers meer zien. We zijn onze grootste hobby kwijt. Maar de ouders en grootouders zijn Bjorg kwijt, en dat is nog veel erger.”

“Een grote kleine”

De wagens mogen ondertussen opnieuw door het dorp, maar Knesselare blijft verweesd achter. “Bjorg bracht wielerliefhebbend Knesselare dichter bij elkaar”, zegt Michiel Bruggeman. “Plots waren ploegen niet meer van tel. Allemaal voor die ‘kleine Koning’, omdat iedereen wist dat die kleine een hele grote zou worden.” In Knesselare waren er de voorbije dagen al veel knuffelbeertjes te zien in het straatbeeld. Daar kwamen nu ook nog een pak Belgische vlaggen bij, na een nieuwe oproep op Facebook. “Zelfs in Nederland en Zweden hangen Belgische vlaggen voor Bjorg. Een mooi eresaluut voor onze held”, zegt initiatiefneemster Nancy Van Parys.