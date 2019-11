Martine Vermeire wint fiets BinckBank-wedstrijd Anthony Statius

08 november 2019

14u26 0 Aalter Martine Vermeire heeft de fiets van de BinckBank-wedstrijd gewonnen. Op de vraag hoeveel mensen er zouden deelnemen aan de wedstrijd antwoordde Martine 401, wat slechts vijf inzendingen meer was dan het eindtotaal van 396 deelnemers.

396 mensen namen de voorbije weken deel aan de wedstrijd voor het winnen van de BinckBank-fiets. Het gemeentebestuur van Aalter ontving van Golazo, de organisatie van de BinckBank Tour, deze fiets voor de jarenlange succesvolle samenwerking. Daarop organiseerde het gemeentebestuur een wedstrijd voor alle Aalternaren om de gloednieuwe fiets te winnen.

Op de wielervraag ‘De hoeveelste keer was de Eneco Tour/BinckBank Tour te gast in 2019 in Aalter?’ was het antwoord zes. Daarnaast moesten de deelnemers ook nog een zo correct mogelijk antwoord formuleren op de schiftingsvraag ‘Hoeveel antwoorden zullen er ingezonden worden?’. Met 401 zat Martine Vermeire er het dichtst tegen. Zij mocht op vrijdag 8 november haar nieuwe fiets oppikken in het gemeentehuis Aalter-centrum.