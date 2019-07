Markt verliest twee cafés in een klap: Brouwershuys en Reno sluiten de deuren Uitbaters vinden geen nieuwe deal met eigenaars of brouwerijen Joeri Seymortier

08 juli 2019

16u35 5 Aalter De Markt van Aalter verliest twee cafés in een klap. Café Reno sluit half augustus de deuren, en ’t Brouwershuys doet hetzelfde in het najaar. De Markt van Aalter is zowat de gezelligste terrassenmarkt van het Meetjesland, en daar komt het nieuws hard aan. “Dit heeft niets met Aalter of de centrumwerken te maken. Samenloop van omstandigheden”, klinkt het.

Bij goed weer is er geen Markt in het Meetjesland die sneller vol loopt, dan die van Aalter. Het marktplein bestaat uit alleen maar horecazaken, en die terrassen zijn heel erg in trek. Maar binnenkort zullen de stoelen van twee zaken gestapeld blijven staan.

“Wij gaan na 15 jaar inderdaad andere oorden opzoeken”, zegt Dieter Mortier van ’t Brouwershuys. “De reden daarvoor is simpel. We wilden het pand op de Markt kopen, om er dan zwaar in te investeren en te verbouwen. Maar de eigenaars willen niet verkopen. We hebben eerst in Aalter gezocht naar een nieuw pand, maar dat hebben we niet gevonden. In Landegem gaan we nu De Lork overnemen. Wat er ook verteld wordt in Aalter: wij zijn de horeca niet beu. Wij zijn ook de Markt en bij uitbreiding ook Aalter zeker niet beu. Ook de werken in het centrum hebben hier echt niets mee te maken. We willen op 1 november in Landegem starten. We blijven dus zeker nog tot eind september, of zelfs tot in oktober in ’t Brouwershuys. Dat zal ook een beetje afhangen of we een overnemer vinden. We gaan voor ons afscheid in ieder geval nog een leuk bedankingsfeestje organiseren voor onze klanten.”

Dubbel gevoel

Christophe Coddens en zijn vrouw Vaness stoppen al op zondag 18 augustus met hun café Reno. “Het contract met brouwerij Haacht is ten einde, zeggen Christophe en Vaness. “We zijn met brouwerij Haacht niet tot een overeenkomst gekomen voor een verlenging, omdat wij echt wel een uitbreiding van het assortiment wilden. Maar dat is onbespreekbaar. Na zes jaar verhuizen we het café naar Oostrozebeke, waar vroeger café Joy’s was. We verlaten Aalter zeker met een dubbel gevoel, want het was niet onze bedoeling om hier te vertrekken. Op zaterdag 17 augustus houden we een leuk afscheidsfeest voor al onze klanten”, klinkt het nog.

Roddels

Ondertussen doen er in Aalter een pak geruchten de ronde over nog meer winkels die zouden verhuizen of verdwijnen. Over de kaaswinkel Chee-r-se aan het station van Aalter werd voor de zomer volop verteld dat de zaak zou sluiten. De roddels werden zo erg dat zaakvoerder Maarten Lanckzweirt zelfs een video op Facebook plaatste om de geruchten de kop in te drukken. Afgelopen weekend gebruikten ook de uitbaters van Blokker Aalter en Standaard Boekhandel Facebook om de roddels de wereld uit te helpen. “Ook over ons wordt de laatste tijd gezegd dat we gaan verhuizen of stoppen. Niets van aan: we blijven ter beschikking van onze klanten, op de locatie waar we nu zitten”, klinkt het in beide winkels.