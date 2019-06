Markt Aalter moet tegen vrijdag klaar zijn voor jaarlijkse avondmarkt Joeri Seymortier

18 juni 2019

15u17 5 Aalter De Markt van Aalter moet tegen vrijdagmiddag volledig afgewerkt zijn, zodat de jaarlijkse avondmarkt ongestoord kan gehouden worden.

Met man en macht wordt deze week verder gewerkt aan de vernieuwing van de rijweg rond de Markt van Aalter. “Tegen vrijdagmiddag moet het deel Stationsstraat en het deel Markt volledig klaar zijn, zodat de avondmarkt zonder probleem kan gehouden worden”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “In de Lostraat moet wel nog verder gewerkt worden. Daar ligt momenteel enkel een deel van de nieuwe voetpaden. Op het kruispunt van de Stationsstraat met de Markt, kan je vanaf nu al een leuke nieuwigheid zien. Fietsers die vanuit de Lostraat komen en de Stationsstraat willen in fietsen, zullen dat kunnen doen rechts van een nieuw groenvak. Zo moeten de fietsers op dat kruispunt niet meer pal naast de auto’s rijden, maar kunnen ze veilig gescheiden de straat in fietsen.”

Braderie

De winkels in Aalter houden braderie van woensdag 19 tot en met zondag 23 juni. Op vrijdag 21 juni is er de avondmarkt en blijven de winkels open tot 23 uur. In de vernieuwde centrumstraten wordt een parcours van twee kilometer uitgestippeld, met heel wat kraampjes. Op de Markt zijn er dit jaar geen optredens voorzien, maar de horeca zorgt wel voor gezellige terrassen. Op de Boomgaard kan je naar Tabasko Barberland, aan jeugdcentrum Kadans is er een beachparty, en op het Hof van Praet komt een kinderdorp van duizend vierkante meter.