Maria-Aalter rouwt om dood Clarisse (100) Joeri Seymortier

03 mei 2020

10u01 0 Aalter Clarisse Van Watermeulen uit Sint-Maria-Aalter is overleden. Vorige zomer vierde ze nog haar 100ste verjaardag.

Begin juli vorig jaar was het nog feest in het dorp. Clarisse en haar familie maakten toen op haar honderdste verjaardag een ritje met oldtimers door het dorp. Het was het feestcomité, het verenigingsleven en de gemeente die het feestje toen in mekaar boksten. Vergezeld door een stoet met vlaggen, werd Clarisse toen naar het ontmoetingscentrum gebracht. Daar wachtte haar nog een feestje met heel wat verrassingsgasten.

Clarisse is geen coronaslachtoffer, maar door de huidige crisis moet de uitvaart van de eeuwelinge wel in beperkte kring gebeuren.