Marathon: drie dagen livestream muziekfestival met pak deejays en bands Joeri Seymortier

28 mei 2020

16u07 0 Aalter VR-stream en Flavour Drop uit Knesselare bij Aalter organiseren van vrijdag 29 tot en met zondag 31 mei een tweede livestreammarathon.

Robbe Verburgh en Gianni Foquaert tekenen voor de organisatie. “Vrijdag 29 mei beginnen we op de middag en staan er meteen 12 uren livestream met 8 deejays op de planning”, zegt het duo. “Onder andere J.Roots van Q-music, Skyve van Studio Brussel, de levende legende TLP, en Pegassi komen langs op deze dag. Elke artiest staat een uur achter de draaitafels. Tussendoor maakt Flavour Drop een halfuur radio vanuit een camper, waarin hij de gasten ook interviewt. Ook zaterdag 30 mei staan onder andere Soul Shakers, Deejay Mr. T en Amber Broos achter de decks. De marathon wordt zondagnamiddag afgesloten met drie livebands die op dit moment hard aan het doorbreken zijn in de Belgische gitaarscene: HYPER !, BOSKAT en The Lighthouse.”

De livestreammarathon is het hele weekend te volgen via het YouTubekanaal van Flavour Drop, de Facebookpagina’s van de dj’s en de Facebookpagina van VR-Stream.