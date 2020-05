Man levenloos teruggevonden in appartement: “Het is triest dat het slachtoffer al zo lang in zijn woning lag” Cedric Matthys Joeri Seymortier

25 mei 2020

21u43 18 Aalter In de Boomgaard in het centrum van Aalter heeft de politie maandagnamiddag een levenloos lichaam ontdekt. De man woonde nog maar net in de gemeente en was oorspronkelijk van Deinze afkomstig. Naar alle waarschijnlijkheid was het slachtoffer al vier weken overleden.

“Wie het slachtoffer is, weten we niet", zegt één van de buren, “maar het is erg triest dat de man al zo lang in zijn woning lag. Rond 15 uur hoorden we dat er iets niet pluis was. Eerst kwam de brandweer ter plaatse en dan de politie. Urenlang stonden er enkele agenten met een anonieme wagen op de uitkijk. Pas rond 21 uur kwam de brandweer met een ladderwagen langs en werd het lichaam uit het appartement gehaald.”

De politiezone van Aalter bevestigt intussen het overlijden, maar verwijst voor verdere info door naar het parket van Oost-Vlaanderen. Daar was niemand bereikbaar voor commentaar.