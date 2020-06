Man (59) alsnog overleden na zware crash met quad Wouter Spillebeen

22 juni 2020

11u50 2 Aalter / Beernem De 59-jarige man die afgelopen De 59-jarige man die afgelopen zaterdagnacht levensgevaarlijk gewond raakte bij een ongeval met een quad in Knesselare (Aalter), is zondagavond laat overleden.

De quad van de man raakte rond 23 uur zaterdagnacht mogelijk een stoeprand in de Veldstraat, waarna het voertuig ondersteboven tot stilstand kwam. De 59-jarige bestuurder, een man uit Oedelem bij Beernem, werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De medische zorgen konden jammer genoeg niet meer baten en het slachtoffer kwam in het ziekenhuis om het leven. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Hoe het ongeval precies kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Er zou alvast geen ander voertuig bij betrokken zijn.