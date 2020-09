Lut De Muynck blikt vooruit op nakende volleybalseizoen Avanti Aalter: “Ik blijf bescheiden met voorspellingen” Walter Vereeck

20 september 2020

19u35 0 Aalter Sinds mensenheugenis verzorgt Lut De Muynck het secretariaat van Avanti Aalter. Ze is de motor bij de Oost-Vlaamse volleybalclub. De Muynck is betrokken bij de werking van alle teams, van de allerkleinste jeugd tot de eerste ploeg. Omdat ze al zo veel meegemaakt heeft, blijft ze realistisch na de promotie van Avanti Aalter naar de nieuwe tweede nationale reeks.

“Ik blijf bescheiden met mijn voorspellingen voor dit nieuwe seizoen”, blikt De Muynck vooruit. “Ik houd de twee voetjes op de grond. Iedereen ziet het zitten, maar ik bekijk het nuchter. Tijdens de voorbereiding moesten we drie nieuwe speelsters missen door een blessure. Spelverdeelster Laroy werd geopereerd aan haar bekken. We moesten Emma al vervangen door iemand van ons tweede team. Hanneke Cappan onderging een operatie aan de schouder en onze libero Licia Claeys moest eveneens onder het mes. Onze voorbereidingswedstrijden werkten we maar met acht speelsters af. Vandaar mijn gereserveerdheid, er kan zo veel gebeuren. En dan heb ik het nog niet over de coronatoestanden gehad. We hebben wel twee speelsters vanuit de B-ploeg en Paulien Neyt als versterking aangetrokken. Dat is dan het goede nieuws.”

Reglementen

“We worden er te veel mee geconfronteerd”, aldus De Muynck over het virus als storende factor. “Wij zijn in de club erg goed georganiseerd en op zowat alles voorbereid. Maar iedereen slaat ons met reglementen om de oren. Nu moeten we de ballen na iedere spelfase ontsmetten, in plaats van voor en na de training. Er komt zo veel rompslomp bij kijken. Bij het team van tweede nationale - voor hen moeten we verplicht twee derde van de zaal gebruiken - plaatsen we twee tribunes. Maar voor de andere ploegen uit onze vereniging, die op één derde spelen, past er één tribune voor elk veldje. Tussen elke supporter moeten er twee stoeltjes vrij zijn, dus kunnen er per veld telkens een tiental supporters in de zaal. Op ons balkon mag ook niemand komen. Onze cafetaria wordt daardoor ongetwijfeld verlieslatend. Al die beperkingen hebben echt wel gevolgen voor de club, hoor.”

Regen aan forfaits?

“Ik blijf het nuchter en realistisch bekijken”, waarschuwt de secretaris van Avanti Aalter. “Ik vrees voor te veel onderbrekingen. Tijdens de augustusmaand mochten we niet in de sporthal trainen. De oefenwedstrijd tegen Bissegem werd vorige week geschrapt, want die ploeg moest veertien dagen in quarantaine wegens een positief geteste speelster. Hoe zal dat tijdens de competitie zijn. Zal het forfaits regenen? Er is een nieuwe Covid-commissie opgericht. Theoretisch is dat heel mooi, maar wat zijn de gevolgen in de praktijk? Uitgestelde matchen in het midden van de week spelen? Dan kunnen onze andere speelsters op dat moment niet trainen en zitten hier ook de basketters in de zaal. Wat doen we daarmee? Ik denk dat we de competitie het best afwerken zonder stijgers of dalers, want veel ploegen zullen met een massa geannuleerde of uitgestelde matchen geconfronteerd worden en dat wordt - zelfs voor die nieuwe Covid-cel van de Belgische Bond - totaal onoverzichtelijk.”