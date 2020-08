Lowie Van Nevel opent pop-upbar ‘De schuur van Nest’: “Zoveel mogelijk ingrediënten uit eigen moestuin” Joeri Seymortier

12u42 4 Aalter Lowie Van Nevel opent de pop-upbar ‘De Schuur van Nest’, in de Stationsstraat 211 in Aalter.

Jo Van Nevel baat zowel De Schuur als café Nest uit, maar zijn zoon Lowie maakt daar de komende zomerweekends de pop-upbar ‘De schuur van Nest’ van. Lowie is afgestudeerd als kok aan hotelschool Spermalie, en roerde al in de potten in New York, Peru en Lapland.

“De schuur en de tuin worden omgetoverd tot een zomerse bar”, zeggen vader en zoon Van Nevel. “We gaan voor gezelligheid, sfeervolle muziek en summervibes. Zowel de cocktails, mocktails als de gezonde gerechten worden gemaakt met verse ingrediënten uit onze moestuin. Op geregelde tijdstippen zal er ook live muziek zijn. Op 15 augustus staat Nils De Caster geprogrammeerd. Natuurlijk wordt alles coronaproof georganiseerd.”

Tot zondag 20 september zal deze zomerbar open zijn, elke vrijdag en zaterdag van 16 tot 24 uur, en elke zondag van 16 tot 22 uur.