Lotenhulle krijgt geen kermis, maar wel een Lootse Bubbelzoektocht Joeri Seymortier

03 juni 2020

07u58 0 Aalter Het dorp Lotenhulle bij Aalter zou volgend weekend kermis vieren, maar dat kan niet doorgaan door de coronacrisis. Er komt wel een Lootse Bubbelzoektocht.

Er stond een kinderloop, straatdansfeest, een optreden van ‘Ed and the Gators’, een straatontbijt, en een volksspelennamiddag op de affiche, maar corona trekt ook in Lotenhulle een vette streep door de rekening. Het feestkomiteit ‘Loo Vereenig(d)t’ wil de mensen toch amuseren, en pakt nu uit met een gratis Bubbelzoektocht. “De wandelzoektocht van 5,6 kilometer moet afgelegd worden in je eigen bubbel”, zegt voorzitter Walter Van de Walle. “Dat kan van 6 juni tot en met 14 juni, om de deelnemers voldoende te kunnen spreiden. Wij rekenen op het gezond verstand en vragen dat iedereen zich aan de ‘bubbelregels’ houdt. Voor elke bubbel wordt een goodiebag voorzien, met onder andere een aankoopbon van 5 euro voor de middenstand in Lotenhulle. Alle kinderen tot 12 jaar worden tijdens de wandeltocht getrakteerd op een ijsje in de Beekkanthoeve.”

Vooraf inschrijven is verplicht en kan tot zondag 7 juni. Liefst op www.lofeest.be, maar het kan ook op het nummer 0479/94.10.56. De wegbeschrijving en het deelnameformulier wordt door de leden van het comité aan huis bezorgd.