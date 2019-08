Lostraat gaat maandag 2 september open in beide richtingen Joeri Seymortier

29 augustus 2019

11u09 0 Aalter De Lostraat in het centrum van Aalter gaat op maandagochtend 2 september open in beide richtingen.

Goed nieuws voor het verkeer in het centrum van Aalter. De doortocht door het centrum zal bij de start van het nieuwe schooljaar weer opengesteld zijn. “Tegen maandagochtend 2 september gaat de Lostraat terug in beide richtingen open voor alle verkeer, zowel lokaal als doorgaand”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Dat wil zeggen dat het verkeer vanuit de Stationsstraat, over de Markt naar de Lostraat zal kunnen. Vanuit de Lostraat zal je de Bellemstraat kunnen inrijden.”

Samen met de afwerking van de Lostraat, is de herinrichting van de Brouwerijstraat gestart. “Daar wordt momenteel gewerkt tussen de Markt en de Sint-Gerolflaan. Het kruispunt van de Brouwerijstraat met de Sint-Gerolflaan wordt niet opgebroken, maar kan tijdens de werkuren af en toe ingenomen worden door de aannemer. De omleiding verloopt via de Europalaan en de Kouter”, zegt burgemeester Hoste nog.

Als de werken aan de Brouwerijstraat afgewerkt zijn, is de herinrichting van het centrum afgelopen. Dat moet in oktober het geval zijn.