Loods volledig verwoest door brand Jeffrey Dujardin

24 augustus 2019

19u16 0 Aalter In de Wageweg in Aalter heeft zaterdagmiddag een zware brand een loods met drie garages volledig vernield. De brandweer was snel ter plekke maar stond machteloos tegen het vuur. “Heel ons hebben en houden is weg”, zegt bewoonster Isabelle Deryckere.

Buurtbewoners merkten rond 15.10 uur de brand op in de Wageweg en verwittigden de brandweer. De rookpluim kon van kilometers ver gezien worden. Tien minuten later waren ze al ter plekke, maar het was al snel duidelijk dat er weinig kon gedaan worden. “Het was een vrij hevig brand", zegt brandweerluitenant Michel Dauwe. “De brand was complex, in het gebouw stonden gasflessen en er was ook mazout aanwezig. Daarnaast was het gebouw instabiel en moeilijk toegankelijk.” De brandweer kon beperken tot de loods, maar alles in de loods is vernield. “De loods zal gesloopt moeten worden”, aldus de luitenant.

Voor bewoners is het de tweede maal dat hun loods achter hun woonhuis vernield wordt door een brand. Zij waren op het moment van de brand aan de kust. “25 jaar geleden brandde de loods ook al eens af”, zegt Isabelle Deryckere. “Toen hebben we hem volledig opnieuw moeten opbouwen. We zijn al ons hebben en houden kwijt. Mijn auto, een Audi Cabrio, stond in de garage, ook de werkplaats van mijn man is volledig vernield. Die zat stampvol met machines. En boven stond ook zijn collectie miniatuurtreinen van Marklin. Een geluk dat niemand gewond raakte en ons huis gevrijwaard bleef.”

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. “Mijn man zegt dat alles uit stond, misschien komt het door de zonnepanelen op het dak?”, vraagt Isabelle zich af.