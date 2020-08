Lokaal dienstencentrum De Lelie trekt tijdelijk weg uit Veilige Have Joeri Seymortier

24 augustus 2020

18u27 0 Aalter Het lokaal dienstencentrum De Lelie uit Aalter start de activiteiten weer op, maar trekt tijdelijk weg uit het woonzorgcentrum Veilige Have.

Door corona wordt in Veilige Have nog altijd met zo weinig mogelijk bezoek gewerkt, en daarom gaat ook lokaal dienstencentrum De Lelie tijdelijk verhuizen. “Half maart moest ook De Lelie tijdelijk de deuren sluiten door de lockdown”, zegt centrumleidster Marissa De Clercq. “Ondertussen zijn enkele activiteiten opnieuw opgestart, en starten we 1 september het gewone programma terug op met onder andere een Spaanse conversatiecursus, Frans les, en cursussen voor het gebruik van tablet en smartphone. Deze activiteiten gaan niet door op de gewone locatie in Veilige Have, maar wel tijdelijk in Residentie Academie aan het Stationsplein. Dat is het nieuwe gebouw waar binnenkort ook de bibliotheek en de Academie van de gemeente in komen. Alle activiteiten worden coronaproof georganiseerd: in kleinere groepen, met de nodige afstand, handen ontsmetten, en mondmasker aan bij het betreden van het gebouw.”

Inschrijven: 09/391.08.27.