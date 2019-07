Lieven Buyse wint fiets in Spar Lotenhulle (en trakteert op champagne) Joeri Seymortier

01 juli 2019

10u12 0 Aalter Lieven Buyse heeft de wedstrijd van de Spar Lotenhulle gewonnen en rijdt naar huis op een splinternieuwe fiets.

De klanten van Spar Lotenhulle konden de voorbije weken deelnemen aan een wedstrijd, om een gloednieuwe fiets te winnen. Lieven Buyse is de winnaar, maar hij liet ook anderen meedelen in zijn geluk. “Ik mocht mijn fiets ophalen en heb dat bewust net voor sluitingstijd van de winkel gedaan”, zegt Lieven Buyse. “Ik heb twee flessen champagne gekocht in de winkel, en heb het volledige team van Spar Lotenhulle getrakteerd. Het minste wat je kan doen als je een mooie nieuwe fiets wint, toch?”