Levensgevaar geweken bij moeder (41) na zware aanrijding Wouter Spillebeen

03 december 2019

16u21 0 Aalter De vrouw die maandagavond na een aanrijding op het kruispunt van de Tieltsesteenweg en de Biesemveldstraat in Aalter in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd overgebracht, verkeert niet meer in levensgevaar. Dat bevestigt het parket Oost-Vlaanderen. Er werd niet te snel gereden en de chauffeurs legden een negatieve ademtest af.

De aanrijding gebeurde rond 17.30 uur toen een Volkswagen Caddy die op de Tieltsesteenweg reed komende vanuit Tielt links de Biesemveldstraat wilde inslaan. Het kwam tot een aanrijding met een Citroën C4 die in de omgekeerde richting op de steenweg reed. Door de harde klap kwam de Volkswagen tegen de gevel van een woning terecht.

Levensgevaar

Bij de aanrijding liep een 41-jarige vrouw uit Ruiselede ernstige verwondingen op. Zij zat samen met haar kind achteraan in de Caddy die bestuurd werd doorhaar 43-jarige partner. Zowel de andere personen in de Volkswagen als de 57-jarige bestuurder van de Citroën uit Staden waren niet gewond. De vrouw werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Later op de avond kwam het nieuws dat het levensgevaar geweken was.

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de omstandigheden van het ongeval verder te onderzoeken. Dat onderzoek loopt nog, maar het staat wel al vast dat er geen sprake is van overdreven snelheid. Beide chauffeurs legden een negatieve ademtest af.