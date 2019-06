Leerlingen Sint-Franciscus testen hun ‘luchtfiltermachine’ uit Anthony Statius

15u09 0 Aalter De zesdejaars van Sint-Franciscus Basisschool in Knesselare mochten vrijdag hun zelf uitgevonden luchtfiltermachine uittesten. Op initiatief van de vzw MyMachine werd het toestel ontworpen door Howest-studente Cassandra Wellekens in samenwerking met de leerlingen Elektromechanica van Emmaüs Aalter.

De leerlingen van Sint-Franciscus zijn begaan met het klimaat. Van de vzw MyMachine mochten zij een toestel uitvinden en zij kozen voor een luchtfiltermachine. Howest-studente Industrieel productontwerpen Cassandra Wellekens maakte het ontwerp en maakte deze machine in samenwerking met leerlingen van het Emmaüs secundair in Aalter. Cassandra kwam de machine vrijdagmiddag demonstreren op de speelplaats in Knesselare.

“Het is een draagbaar laboratorium geworden waarmee je kan meten hoeveel fijn stof er in de lucht hangt”, legt Cassandra uit. “Via een vlag wordt het fijn stof in de lucht opgevangen. Deze machine is uiterst geschikt voor jongeren die flink van meppen houden want met een spelletje swingball, dat aan de vlag bevestigd wordt, kan je de lucht nog beter filteren. Na enkele dagen kunnen de leerlingen de vlag meenemen om het fijnstofgehalte microscopisch te onderzoeken.” De leerlingen van Sint-Franciscus waren duidelijk enthousiast over het resultaat.