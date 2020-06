Leerkrachten De Beuk trekken van deur tot deur met diploma zesdejaars Joeri Seymortier

30 juni 2020

10u56 0 Aalter De leerkrachten van de secundaire afdeling van school De Beuk in Aalter zijn van deur tot deur getrokken, om de laatstejaars hun diploma te overhandigen.

Het voorbije schooljaar was ook in De Beuk anders dan alle anderen. “Corona heeft ook bij ons heel wat roet in het eten gegooid”, zegt directeur Niki Van Compernolle. “Ook de proclamatie en het vertrouwde galabal voor onze laatstejaars moesten noodgedwongen geschrapt worden. Maar onze leerkrachten konden de leerlingen echt niet zomaar laten vertrekken. Ze kwamen met het idee op de proppen om de leerlingen persoonlijk uit te wuiven. Gewapend met een persoonlijk lied, het diploma en een leuk afscheidscadeau, trokken ze van deur tot deur om de laatste dag in De Beuk toch nog onvergetelijk te maken. Zo werd het ook voor de zesdejaars alsnog een mooi afscheid van een tijdperk”, klinkt het nog.