Leer de nieuwe fusiegemeente kennen: ‘Tot-in-Aalter’ maakt je toerist in je eigen gemeente Joeri Seymortier

13 juni 2019

15u49 2 Aalter Aalter lanceert het project ‘Tot-in-Aalter’ en wil de inwoners van de nieuwe fusiegemeente Aalter hun eigen gemeente doen ontdekken.

Aalter en Knesselare vormen nu de nieuwe fusiegemeente Aalter. “Hoogtijd om de mooiste plekjes van de nieuwe gemeente eens samen in de kijker te zetten”, zegt schepen Herlinde Trenson (CD&V). “Dat is nodig, want niet alle mensen van het oude Knesselare kennen elk hoekje in Aalter, en omgekeerd. We zetten onder andere het kasteeldomein van Poeke, het Drongengoed in Ursel, de Kraenepoel in Aalter en het Hooggoed in Maria-Aalter in de kijker. De bezienswaardigheden van elk van onze acht dorpen worden gebundeld, samen met een tentoonstelling van de Cuesta en eentje over de oude lattenklievers van Maria-Aalter. De ‘Vrienden van het Drongengoed’ stellen ook hun werking voor.”

‘Tot-in-Aalter’ loopt van 21 tot 30 juni in de Villa Snoeck, Stationsstraat 69 in Aalter. De expo is open op vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 juni, en ook op 28, 29 en 30 juni. Op vrijdag van 16 tot 22 uur, zaterdag van 13 tot 18 uur en op zondag van 10 tot 18 uur. Gratis toegang.