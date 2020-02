Leeg winkelpand in centrum Aalter ingevuld… door nog maar eens een immo-kantoor Joeri Seymortier

16u45 3 Aalter De vroegere wijnwinkel Quinta das Vinhas op de Boomgaard in Aalter wordt een zoveelste immo-kantoor in het centrum. Era Lafaut opent er de deuren.

Het centrum van Aalter krijgt er nog maar eens een vastgoedmakerlaar bij. Op de Boomgaard staat de wijnwinkel Quinta das Vinhas leeg, nadat de speciaalzaak naar het industriepark verhuisde. De winkelruimte wordt nu ingenomen door vastgoedmakelaar Era Lafaut. Het kantoor heeft al vestigingen in Deinze en Tielt, en komt binnenkort ook naar Aalter.

Era is een van de weinige immo-ketens die nog niet in het centrum van Aalter te vinden was. Wie even door de Stationsstraat en de dichte centrumstraten wandelt, heeft nochtans al een ruim aanbod aan vastgoedmakelaars. Je kan je droomhuis ook al zoeken bij onder andere Immo Van De Woestijne, Dewaele Vastgoed, Immo Consult, Immo Cova, Consea, Immo Yves, Turner, Altro Vastgoed, Solvas, Heritage Vastgoed, OC Vastgoed en Stijn Voet. Daar komt nu dus ook Era bij.