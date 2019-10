Leeftijdsfeest voor wie 45 en 55 wordt Joeri Seymortier

09 oktober 2019

10u36 2 Aalter De komende weken zijn er in Aalter leeftijdsfeesten voor de 45-jarigen en de 55-jarigen. Je kan nu inschrijven.

De 45-jarigen van Aalter organiseren op zaterdagavond 16 november een reünie in het clublokaal van TC Nobel. Inwoners van Aalter en mensen die vroeger in Aalter woonden of er school hebben gelopen, en die geboren zijn in het jaar 1974, zijn welkom op de reünie om oude bekenden terug te ontmoeten. Meer info op de Facebookpagina ‘Reünie Aalter 1974’ of op de website www.reunieaalter1974.wordpress.com.

De 55-jarigen vieren diezelfde dag feest, op zaterdag 16 november. Het gaat om mannen en vrouwen die geboren zijn in 1964 in de nieuwe fusiegemeente Aalter, dus ook in Knesselare of Ursel. Wie bij de reünie wil zijn, kan mailen naar geborenin1964@outlook.be.