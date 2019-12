Larissa Ceulemans (Def Dames Dope) ruilt Aalter weer voor Herentals: “We gaan onze vrienden en de gezellige cafeetjes echt missen” Eerst nog bouwen, verhuisplannen tegen einde van volgend jaar Joeri Seymortier

21 december 2019

11u34 3 Aalter Aalter moet het vanaf volgend jaar met een BV minder doen. Larissa Ceulemans van de groep Def Dames Dope en haar vriend Gilles Gobin hebben beslist om in Herentals een huisje te bouwen, en verlaten Aalter tegen het najaar van 2020. “We gaan hier niet alleen onze vrienden missen, maar ook de gezellige cafeetjes en de lekkere restaurants”, zegt het koppel.

Gilles Gobin van het artiestenbureau Star Entertainment woont als geboren Roeselarenaar nu al negen jaar in Aalter. Toen hij verliefd werd op Larissa Ceulemans, de zwarte zus van de groep Def Dames Dope, kwam ook zij dik een jaar geleden van de Kempen naar Aalter. De twee zijn nog altijd smoorverliefd en willen verder aan een toekomst bouwen. Maar wel in Herentals en niet langer in Aalter.

“We hadden de voorbije zomer beslist om niet langer te huren en samen een huisje te bouwen”, vertelt het koppel. “We zaten in verre onderhandelingen om in Aalter te bouwen, maar uiteindelijk zijn de plannen afgesprongen door de kostprijs. De mooie bouwgrond hangt hier vaak vast aan een bouwfirma, en de prijzen zijn niet goedkoop. We zijn opnieuw beginnen nadenken, en zo zijn we bij Herentals uitgekomen. Larissa komt van daar en haar papa is daar een gekende architect en bouwpromotor. Hij heeft nu een plan getekend voor ons droomhuisje in Herentals, en daar gaan we nu volledig voor gaan.”

Larissa is nog vrij nieuw in Aalter, maar haar vriend Gilles Gobin woont hier ondertussen negen jaar. “In het begin kende ik hier niemand, maar ondertussen hebben Larissa en ik hier een grote vriendengroep uitgebouwd”, zegt Gilles. “Het is hier leuk wonen, Aalter is gemakkelijk bereikbaar, je hebt hier toffe mensen en leuke evenementen. Maar de streek van Herentals en de Kempen is natuurlijk ook mooi, dus ook die verhuis zie ik wel zitten. Wat ik het meest ga missen in Aalter? Ongetwijfeld onze vrienden. Ook de leuke cafeetjes zoals De Verloren Hoek en ’t Café, maar ook de gezellige restaurantjes zoals Barz, De Genieter, ‘t Sparrenhof, Bobaz en restaurant Woestyne gaan we missen. De winkels in een echte winkelstraat ga ik hier dan weer niet missen, want de laatste jaren zijn die jammer genoeg aan het verdwijnen.”

Larissa en Gilles blijven nog een klein jaartje in Aalter, terwijl er in Herentals aan hun droomhuis gebouwd wordt. “Maar natuurlijk gaan jullie ons nadien ook nog in Aalter zien”, zegt het koppel overtuigd. “Als we naar de kust moeten, passeren we Aalter sowieso. Een hotel is snel geboekt, of we kunnen gewoon bij vrienden blijven slapen. Met het bedrijf Star Entertainment werken we heel vaak met artiesten en evenementen in Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. In Aalter hebben we met Bobaz, Café Kiosk van dit weekend, ‘t Soulistje en Chapiteau 2.0 ook vaste klanten. Die gaan we zeker niet in de steek laten”, klinkt het nog.