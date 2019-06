Larissa Ceulemans (Def Dames Dope) kiest voor Aalter: “De liefde heeft me hier gebracht, en daar heb ik nog geen seconde spijt van” Joeri Seymortier

04 juni 2019

08u18 3 Aalter Aalter heeft er een bekende inwoner bij. Zangeres Larissa Ceulemans (51) van de hitformatie Def Dames Dope heeft zich definitief in Aalter gevestigd. “De liefde voor mijn vriend Gilles heeft mij naar Aalter gebracht. Ik voel mij hier ondertussen al helemaal thuis”, zegt Larissa.

Larissa Ceulemans schrijft samen met haar zus Axana al jaren muziekgeschiedenis met de groep Def Dames Dope. Nog tot eind november toeren de zusjes door Vlaanderen, en dan wordt definitief een streep getrokken onder Def Dames Dope. Larissa woonde jarenlang in Herentals, maar woont nu officieel in Aalter. Haar vriend is Gilles Gobin (38), artiestenmanager en boekingsagent. Hij kwam acht jaar geleden al van Roeselare naar Aalter wonen, en Larissa is hem nu gevolgd.

“Mijn vriend Gilles is de manager van Def Dames Dope, en zo hebben we mekaar ook leren kennen”, vertelt Larissa Ceulemans. Zij is de weduwe van Berre Bergen, de vroegere bassist van De Kreuners. “Gilles en ik hadden onze eerste vergadering over Def Dames Dope, zowat een half jaar nadat Berre overleden was. Het was zeker geen liefde op het eerste zicht, want op dat moment was een nieuwe relatie echt het verste van mijn gedachten. Ik zat in een rouwproces, en was helemaal niet op zoek naar een nieuw lief. Maar we hebben heel Vlaanderen doorkruist met Def Dames Dope, en Gilles was er bijna altijd bij. Het klikte heel goed, en op den duur kwam er wat wederzijds geflirt. De chemie en aantrekkingskracht kan je niet tegen houden, en nu zijn we smoorverliefd.”

Veel horeca

Gilles woont in Aalter en Larissa woonde in Herentals. “In een weekendrelatie hadden we allebei niet zoveel zin, dus moest er wel iets gebeuren”, zegt Larissa. “Ik heb mijn valiezen gepakt, en ben naar Aalter gekomen. Het voelt voor mij een beetje als een tweede leven, op een heel andere plaats in Vlaanderen. Voor mij was Aalter een compleet onbekende regio, maar ik voel mij hier echt al heel goed thuis. Mijn vriend Gilles is heel sociaal, en heeft zowat de hele horeca van Aalter in zijn vriendenkring zitten. Echt handig om snel mensen te leren kennen. Aalter heeft ook veel groen, en je hebt hier alles op wandelafstand. Aalter is daarenboven ook perfect bereikbaar, want je zit meteen de snelweg op, en kan dus overal naartoe. Om lekker te eten en te drinken moeten we Aalter in ieder geval niet uit. Niet normaal hoeveel leuke restaurantjes en cafeetjes er in Aalter zijn.”

Buitenaardse wezens

Het dialect van Aalter begint Larissa al goed te begrijpen. “Maar wanneer mensen samen zitten en iets gedronken hebben, dan wordt het toch wat moeilijk”, lacht de zangeres. “Dan lijkt het wel afslof ik tussen een nest buitenaardse wezens beland ben (lacht). Onoverkomelijk is het in ieder geval niet. Ook aan het verkeer heb ik mij moeten aanpassen. Het lijkt wel alsof iedereen in Aalter graag in het midden van de weg rijdt. Heel raar, vind ik dat. Ik mis hier ook nog wel wat muziekgroepjes. De jeugd speelt hier blijkbaar geen gitaar? Ik zoek al een jaar naar een leuk bandje waar ik bij kan aansluiten, maar ik heb het nog niet gevonden. Eind november stopt Def Dames Dope, maar ik wil sowieso nog andere dingen gaan doen in de muziek”, klinkt het nog.