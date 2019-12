Laatste editie ‘Alle centjes tellen’ breekt alle records: 295 kilo rosse centjes verzameld Joeri Seymortier

23 december 2019

20u32 8 Aalter De zesde en laatste editie van ‘alle centjes tellen’ in Aalter heeft 295 kilo rosse centjes opgebracht. Goed voor 2.500 euro voor de MS-liga.

Gezicht achter de acties van de voorbije jaren is Mieke Denaeghel, die zelf MS heeft en samen met een pak helpers voor de zesde en laatste keer rosse centjes inzamelde. “We hebben dit jaar uiteindelijk 295 kilo rosse centjes opgehaald”, zegt Mieke. “Dat is goed voor een bedrag van 2.100 euro. Daarnaast was er ook de cheque van 300 euro van Café Kiosk en nog eens 100 euro aan gewone giften, waardoor we dit jaar op 2.500 euro komen. Het slotjaar wordt daarmee meteen ook een recordjaar. De voorbije vijf jaar werd al 7.500 euro doorgestort naar de Koning Boudewijnstichting, in kader van de Warmste Week ten voordele van de MS-Liga. Met deze 2.500 euro er bij sluiten we ‘Alle centjes tellen’ definitief af op 10.000 euro. Mooier kan het toch niet zijn? Bedankt aan iedereen die dit mee mogelijk heeft gemaakt.”