La Bella Italia neemt na 20 jaar nieuwe start: “Onze klanten zijn onze vrienden geworden” Joeri Seymortier

04 januari 2020

10u56 0 Aalter Het Italiaans restaurant La Bella Italia in Aalter neemt een nieuwe start op een nieuwe locatie. Je vindt het restaurant nu in de Stationsstraat 58.

La Bella Italia is het enige Italiaans restaurant in Aalter en zat twintig jaar in de Brouwerijstraat. De eigenaar van het pand wil daar nu een aula voor uitvaarten maken, en daarom moest het Italiaans restaurant verhuizen. Er werd gekozen voor het pand schuin tegenover jeugdcentrum Kadans, waar een korte tijd ook een ander Italiaans restaurant gezeten heeft. “Ik ben blij dat we deze nieuwe start kunnen nemen”, zegt chef Michele. “Mijn vrouw en ik wilden zeker in Aalter blijven, want na twintig jaar zijn onze klanten onze vrienden geworden. We hebben de deuren in de Brouwerijstraat amper twee weken geleden gesloten, en kunnen nu al weer openen in de Stationsstraat. Alles werd hier verbouwd en geschilderd. In de keuken blijft alles gelijk: de ovenverse pizza’s, de ossobuco en de gegrilde gamba’s blijven onze specialiteiten.”

La Bella Italia is open van woensdag tot en met zondag.