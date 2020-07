Kunstgrasveld Aalter: 22 ton kurk, 730 uur werk en kostplaatje van 600.000 euro Joeri Seymortier

01 juli 2020

10u46 24 Aalter Het nieuwe kunstgrasveld op het A-terrein van de voetbalsite in Aalter is woensdagochtend officieel ingespeeld. De gemeente investeert 600.000 euro.

Er kwam maar liefst 730 uur werk of 90 dagen kraanwerk aan te pas om het nieuwe kunstgrasveld aan te leggen. Er werd 22 ton kurk gebruikt, er liggen 584 vierkante meter betonpaden rond de voetbalvelden, en er werd 600 meter nieuw hekwerk geplaatst. Er werd twee miljoen kilogram aarde van het A-terrein naar het B-terrein gebracht, dat op zijn beurt ook opgehoogd en volledig vernieuwd werd.

“Het kunstgrasveld is samen met het vernieuwde tribunegebouw de eyecatcher van dit hele project”, zegt schepen van Sport Mathias Van de Walle (CD&V). “We hebben met kurk gekozen voor de meest duurzame variant van een kunstgrasveld. Het terrein voldoet aan de strengste Fifa-normen en is dus klaar voor de toekomst. Omdat we nu een kunstgrasveld hebben, zal het A-terrein veel meer kunnen ingezet worden voor de jeugd. Vroeger moest dat terrein zoveel mogelijk gespaard blijven, maar nu kunnen we het elk uur van de dag gebruiken.”

Met Peetjes Droom zullen we het jeugdvoetbal in Aalter blijven ondersteunen. KV Eendracht Aalter is en blijft de ploeg van mijn hart Peter De Poorter

Man achter het hele project is oud-voetballer Peter De Poorter. Vijf jaar geleden startte hij de actie Peetjes Droom, met als doel een kunstgrasveld in Aalter te krijgen. Hij mocht woensdag dan ook het eerste balletje schoppen. “Het bewijs dat je moet durven dromen, want vandaag ligt het kunstgrasveld er”, straalt Peter. “En wat voor een voetbalveld. Dit is echt het beste wat ik ooit gezien heb. Ik ben trots en ben de gemeente dankbaar. Ook de opwaardering van het B-terrein is een goede zaak voor de jeugdwerking van KV Eendracht Aalter. Met Peetjes Droom zullen we het jeugdvoetbal in Aalter blijven ondersteunen. KV Eendracht Aalter is en blijft de ploeg van mijn hart”, zegt Peter De Poorter nog.