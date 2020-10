Kunstencentrum Art A’A: “Wie kiest nu zo’n onuitspreekbare naam?” Joeri Seymortier

02 oktober 2020

13u54 0 Aalter De naam van het nieuwe Kunstencentrum Art A’A aan het station van Aalter zorgt voor wrevel. Vlaams Belang vindt het alvast een draak van een naam.

Over het Kunstencentrum zelf is Paul Beheyt (Vlaams Belang) nochtans vol lof. “Het gebouw oogt mooi en vooruitstrevend, maar dat mag ook wel voor 15 miljoen euro”, zegt Beheyt. “Maar de naam Art A’A? Die is simpelweg onuitspreekbaar. Dat is weerom het werk van een duur marketingbureau, en een misplaatste naam van modernisme. Waarom niet gewoon een Vlaamse naam? Dat zou een pak beter in de mond liggen, en zou dan ook gebruikt worden.”

Burgemeester Pieter De Crem (CD&V) legde in onze krant al uit dat de Art staat voor kunst. De dubbele A achteraan verwijst enerzijds naar Aalter en ook naar de uitroep van verwondering. Maar aan de gemeenteraad gaf hij die uitleg niet. “Er is vooraf veel overleg geweest en het schepencollege heeft uiteindelijk een beslissing genomen. Zo gaat dat”, volgens Pieter De Crem.