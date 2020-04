Kunstencentrum aan station Aalter opent na de zomer Joeri Seymortier

28 april 2020

09u33 0 Aalter Het nieuwe Kunstencentrum aan het station van Aalter moet na de zomer officieel de deuren openen.

Het Kunstencentrum wordt de nieuwe stek voor de bibliotheek en de Academie van Aalter. Normaal moest het gebouw rond Pasen openen, maar dat is opgeschoven naar Pasen. Dat kreeg Groen te horen op een vraag rond de timing. “Er is de voorbije weken waterschade geweest op de bouwwerf van het Kunstencentrum, maar dat is iets wat tussen de aannemers moet opgelost worden”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “De opening van het Kunstencentrum is momenteel voorzien na de zomer. De werf heeft amper stil gelegen door de coronamaatregelen. Het gaat om een gebouw van vier verdiepingen, dus daar kunnen de werkmannen de social disctancing gemakkelijker respecteren. Wanneer we op de werf weer echt op volle capaciteit kunnen draaien, weet ik noet. Maar de hele coronacrisis zal geen grote invloed hebben op de opening. Die staat nog altijd na de zomer gepland, en dat moet lukken.”