KSA Aalter begint nieuwe groep: ook kindjes derde kleuterklas voortaan welkom Joeri Seymortier

24 september 2019

17u37 0 Aalter KSA Aalter begint op zaterdag 28 september het nieuwe werkjaar. Voortaan zijn ook kindjes van de derde kleuterklas welkom.

KSA heeft haar lokalen in de Sportlaan 87 in Aalter. “Omdat er veel vraag, maar een beperkt aanbod was aan activiteiten voor kleuters, besloten we dit jaar een extra groep op te richten”, zegt Daphne Van Deputte. “De kinderen van de derde kleuterklas worden onze Pagadders. Net zoals de andere takken zullen de Pagadders zich elke zaterdag ten volle kunnen uitleven op het terrein van de KSA, aan de Sjelter. Door deze nieuwe groep te beginnen kunnen we er voor zorgen dat de kleuters geleidelijk aan van het KSA-leven kunnen proeven. Met activiteiten zoals een knutselmiddag, kampen bouwen of groepsspelen zullen we de kindjes een gevarieerde en boeiende middag in de jeugdbeweging bezorgen.”

Als er kindjes nog niet helemaal overtuigd zijn, of even willen komen proberen alvorens zich in te schrijven, kunnen ze de eerste drie zaterdagen gratis komen.

Info: www.ksa-aalter.be.