Kritiek op ‘te kleine’ verkeersborden: “Niet zien? Veel chauffeurs doen gewoon hun goesting” Joeri Seymortier

10 januari 2020

12u38 0 Aalter Er komt kritiek op de nieuwe verkeersborden in het heraangelegde centrum van Aalter. Die zouden volgens velen te klein zijn.

Pieter De Crem vertelde eerder deze week op hln.be al dat er in Aalter nultolerantie komt voor chauffeurs die verbodsborden negeren. Wie een straat inrijdt waar je niet in mag, zal het mogen uitleggen aan de politierechter. Volgens heel wat mensen zijn de nieuwe verkeersborden in het centrum simpelweg te klein, waardoor chauffeurs ze vaak niet opmerken.

“De nieuwe verkeersborden zijn perfect volgens de wettelijke normen”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “We zien inderdaad dat nog veel chauffeurs van op de Markt links de Bellemstraat inrijden. De weginrichting maakt nochtans echt duidelijk dat je daar niet in mag. Je kan het zelfs niet doen zonder een groot maneuver. De verkeersborden niet gezien? Zou het niet kunnen dat sommige chauffeurs gewoon hun goesting willen doen op de weg? Een uitvlucht is uiteraard snel gevonden, maar op deze plaats is het bord niet zien wegens te klein zeker niet van toepassing, net omdat de weginrichting dat mee ondersteunt.”

Bijkomende reden voor de keuze van de kleine borden is het uitzicht. “Verkeersborden zijn nu eenmaal niet het mooiste wat er is, zeker niet in een centrum. In sommige gemeenten staan er echt te veel verkeersborden, en dat komt de duidelijkheid ook niet ten goed”, zegt burgemeester Hoste nog.