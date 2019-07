Kristof De Blaere fietst retrokoers in trui van vader Erné uit 1971: “Echt wel een bijzonder gevoel” Joeri Seymortier

08 juli 2019

09u32 4 Aalter Schepen Kristof De Blaere uit de nieuwe fusiegemeente Aalter heeft de retrokoers van Knesselare gereden, in een exclusieve trui van zijn vader Erné De Blaere.

Knesselare heeft er een gezellig kermisweekend op zitten. Er was een parochianenkoers met verschillende reeksen. Onder andere een loopwedstrijd, een koers voor renners met vergunning, een koers voor lokale fietsers uit de nieuwe fusiegemeente Aalter, en ook een retrokoers met kledij en fietsen uit de oude tijd. Opvallende deelnemer in de retrokoers was schepen Kristof De Blaere, de zoon van oud-burgemeester Erné De Blaere. “Ik heb de retrokoers gereden in de trui van mijn vader”, zegt Kristof De Blaere. “Mijn vader was vroeger profrenner, en ik mocht eenmalig zijn trui aandoen die hij droeg in Giro d’Italia in 1971. Echt wel een bijzonder gevoel”, klinkt het.