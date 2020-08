Koster Bellem geeft heiligenbeelden in zijn kerk mondmasker: “Ze geven ons het goede voorbeeld” Joeri Seymortier

16 augustus 2020

12u39 0 Aalter De veertien heiligenbeelden in de parochiekerk van Bellem bij Aalter dragen dit weekend elk een mondmasker. Een grapje van de koster.

Koster André Huys van Bellem zit niet om een stunt verlegen. Hij organiseerde eerder al yoga in de kerk, en dit weekend heeft hij alle heiligenbeelden in zijn kerk een eigen mondmasker gegeven. “Ik moest de kerk versieren voor de feestdag van Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart, en kwam op het leuke ideetje”, zegt André Huys. “De kerkgangers moeten een mondmasker dragen, dus waarom de heiligenbeelden in de kerk niet? Dit is zeker geen heiligschennis. De heiligenbeelden geven eigenlijk het goede voorbeeld, en motiveren de gelovigen zo om niet ‘coronamoe’ te worden. Mochten de heiligen vandaag geleefd hebben, moesten ze ook een mondmasker dragen. Ik hoop dat er veel mensen eens een kijkje komen nemen, en onze mooi kerk zo leren kennen. Het is belangrijk om de kerk een beetje minder saai te maken”, zegt André Huys nog.