Koppel uit Aalter neemt De Lork in Landegem over: zaak sluit op 28 september en heropent op 1 november Luc en Rita Martens geven fakkel door aan Dieter en Lotte Mortier Joeri Seymortier

18 september 2019

10u16 0 Aalter Dieter en Lotte Mortier van ’t Brouwershuys in Aalter nemen op 1 november De Lork in Landegem over. Daar staan Luc Martens en zijn vrouw Rita de laatste dagen achter de toog. Op 28 september nemen zij na 15 jaar afscheid van hun klanten. Dan gaat De Lork een maand dicht voor opfrissingswerken. “We gaan onze vaste klanten echt missen”, zeggen Luc en Rita.

Landegem houdt op donderdag 19 september hun jaarmarkt. Een ideale gelegenheid om nog eens binnen te springen bij Luc (59) en Rita (69) van De Lork, want ze zijn aan hun laatste dagen in hun zaak bezig. “We hebben hier meer dan 15 jaar achter de toog en achter het fornuis gestaan, en het is goed geweest”, zegt het koppel. “Waarom we stoppen? Het is de schuld van Dieter en Lotte uit Aalter, want zij willen onze zaak overnemen (lacht). We wilden eigenlijk al een tijdje stoppen, maar we wilden niet dat het café in handen kwam van een bouwpromotor. Want dan zou het afgebroken worden en zouden er appartementen in de plaats komen. Met Dieter en Lotte zijn we nu zeker dat de opvolging verzekerd is. Wat we hier het meest gaan missen? De vlotte babbel met onze klanten. We hebben hier de voorbije 15 jaar echt veel vrienden gemaakt. Maar nu kunnen we misschien ook eens aan de andere kant van de toog zitten. Wellicht zullen we de eerste weken de klik moeten maken. Maar dan gaan we doen wat je op onze leeftijd moet doen: genieten van het leven”, zeggen Rita en Luc.

Opfriswerken

Dieter en Lotte Mortier staan nu nog achter de toog van ’t Brouwershuys op de Markt in Aalter. Ze wilden die zaak kopen, maar dat lukte niet. Daarom gingen ze op zoek naar een ander pand. “We kennen De Lork al jaren en hebben altijd gezegd dat dit een ideaal pand zou zijn om over te nemen”, zegt Dieter. “We krijgen eind deze maand de sleutel en gaan de zaak dan een maandje opfrissen. Ondertussen blijft ons café in Aalter ook wel open. We willen in Landegem elke dag open zijn van 10 tot 22 uur, behalve op dinsdag en woensdag. Je zal er terecht kunnen voor een koffie op het terras, een pint aan de toog, voor een lekker gerecht in het restaurant, of voor een pannenkoek, ijs of gebak in de tea-room. In Aalter blijven we open tot eind oktober. We gaan de eerste week van oktober nog eten geven in Aalter, maar de laatste weken wordt het enkel café.”

Afscheid en opening

Het afscheid van Luc en Rita in café De Lork staat gepland op 28 september vanaf 19 uur. De klanken worden getrakteerd op een hapje en een drankje. Op 1 november om 19 uur is er dan de opening van de vernieuwde zaak, door Dieter en Lotte. Ook dan word je op 1 november getrakteerd op hapjes en drankjes.