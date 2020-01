Kopiekaarten voor verenigingen afgeschaft: “Achterhaald in deze digitale tijden” Joeri Seymortier

29 januari 2020

11u42 1 Aalter Aalter schrapt de kopiekaarten waarmee verenigingen voor een spotprijs fotokopies kon nemen op het gemeentehuis.

Door de fusie tussen Aalter en Knesselare worden alle reglementen onder de loep gehouden, en sneuvelen zowel in Aalter als in Knesselare enkele regels. In Aalter gaan de kopiekaarten voor verenigingen er uit. “In dit digitaal tijdperk is het gebruik van fotokopiekaarten achterhaald”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “We hebben ook niet echt een goede controle op het gebruik van die kopiekaarten. Niemand kan controleren of die wel degelijk voor het verenigingsleven gebruikt worden.”

Oppositiepartij Groen vindt het een afbouw van de dienstverlening. “We schrappen iets, maar geven de verenigingen niets in de plaats”, vindt Seppe Santens (Groen). “De gemeente heeft al de kalender in het infoblad TotAalter afgenomen, en nu dit. Ik voel steeds minder steun voor het verenigingsleven en dat is jammer.”