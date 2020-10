Komende week geen doorgaand verkeer mogelijk aan Stationsplein Joeri Seymortier

04 oktober 2020

10u24 0 Aalter Het Stationsplein voor het station van Aalter wordt van maandag 5 tot en met vrijdag 9 oktober afgesloten voor het verkeer.

De werken in de stationsbuurt van Aalter gaan een nieuwe fase in. “Vanaf maandag 5 oktober tot en met vrijdag 9 oktober verplaatsen de nutsmaatschappijen ter hoogte van het Stationsplein hun leidingen”, zegt schepen Patrick Hoste (CD&V). “Daarvoor moet een sleuf over de volledige breedte van de rijweg gemaakt worden. Daardoor kan er geen autoverkeer passeren.”

Doorgaand verkeer moet omrijden via Houtem en de Oostmolenstraat, in beide richtingen. Voetgangers en fietsers kunnen de werf wel passeren langs een veilige doorgang. De parking aan het station blijft bereikbaar via de omleidingsroute of via de Baarzelestraat. Voor de bussen van De Lijn die normaal stoppen aan de halte voor het station, komt er een tijdelijke halte aan de tunnel aan de Drogenbroodstraat. De handelaars recht tegenover het station blijven bereikbaar, onder andere via de stationsparking.

Spoorweglaan

Ook aan de andere kant van het station, zijde Spoorweglaan, gaan de werken verder. Daar bouwt Infrabel een nieuwe steunmuur. Er geldt bijkomend eenrichtingsverkeer van de Weibroekdreef tot de Molenstraat. Tot vrijdag 16 oktober blijft de Spoorweglaan afgesloten, tussen de Gouvernementstraat en Molenstraat. Van zaterdag 17 oktober tot eind mei 2021 wordt dan gewerkt met een versmalde rijstrook in de Spoorweglaan, tussen de Gouvernementstraat en Molenstraat.

Geen treinen

Enkele komende weekends zijn er ook geen treinen tussen Gent en Brugge. Dat is het geval in de weekends van 24 en 25 oktober, 28 en 29 november, en 12 en 13 december. Er zijn vervangende bussen.